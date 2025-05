L'alleanza tra Italia Viva e Azione si scontra sempre di più, anche dopo la vittoria alle comunali di Genova. Matteo Renzi attribuisce il successo all'unione del centrosinistra, mentre Carlo Calenda insiste sull'importanza del candidato scelto. Le divergenze tra i due ex leader del Terzo Polo si intensificano, rivelando visioni contrastanti che rischiano di compromettere la loro collaborazione.

Per il leader di Italia Viva la vittoria a Genova è dovuta all'unione tra i partiti di centrosinistra, mentre Carlo Calenda sottolinea che il discrimine è stato il volto scelto come candidato. La rottura tra i due ex volti del Terzo Polo è sempre più profonda e ormai le visioni diverse arrivano anche sulle vittorie L'articolo Renzi e Calenda litigano anche quando vincono: lo scontro sulle Comunali a Genova proviene da Il Difforme... 🔗 Leggi su Ildifforme.it