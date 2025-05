Rendere l' edilizia sempre più sostenibile con efficienza

L'industria edilizia si trova al crocevia tra sostenibilità ed efficienza, con un crescente bisogno di soluzioni innovative. Il volume “Le Innovazioni del Prossimo Futuro”, redatto da AIRI in collaborazione con Heidelberg Materials Italia e l’Università di Brescia, analizza tecnologie all'avanguardia che promuovono un'edilizia responsabile, garantendo comfort e durata nel tempo. Scopriamo insieme come affrontare le sfide del futuro sostenibile.

Ad oggi esistono diversi strumenti per rendere l’edilizia più sostenibile senza rinunciare all’efficienza nel tempo e al comfort. Il volume “Le Innovazioni del Prossimo Futuro”, realizzato da AIRI con Heidelberg Materials Italia e l’Università di Brescia, esplora le tecnologie necessarie per una trasformazione sostenibile della filiera del cemento e del calcestruzzo, materiali importantissimi per l’economia italiana con 13 miliardi di euro di valore e oltre 35 mila occupati. L’obiettivo è quello di ridurre l’impronta ambientale degli edifici agendo sull’intero ciclo di vita dei materiali. Ma quali sono le soluzioni? Si passa dall’uso di materie prime seconde e combustibili alternativi alla cattura della CO2 e all’uso dell’idrogeno... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rendere l'edilizia sempre più sostenibile con efficienza

Su questo argomento da altre fonti

Rendere l'edilizia sempre più sostenibile con efficienza; Edilizia, da Circularity e REC una piattaforma digitale per il riciclo dei rifiuti; Riciclo del calcestruzzo in Italia: criticità, soluzioni e proposte per un’edilizia circolare; Il design è più sostenibile con Derbigum SP AR. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Materiali e strategie per rendere più sostenibile l’edilizia – Ing. Lisa Favilli