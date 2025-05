Renato Veiga Juve quale futuro per il portoghese? È tutto legato a questo aspetto | le ultimissime sul difensore del Chelsea

Renato Veiga, difensore portoghese del Chelsea, è al centro delle voci di mercato legate alla Juventus. Le ultime notizie, riportate da Tuttosport, rivelano che il suo futuro in bianconero dipende da un aspetto cruciale. Scopriamo insieme le ultime novità su questo promettente calciatore e le sue prospettive nella squadra torinese.

Renato Veiga Juve, quale futuro per il portoghese? È tutto legato a questo aspetto: le ultimissime sul difensore del Chelsea. L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul futuro di Renato Veiga, difensore che il Chelsea ha presto alla Juventus nel corso dell’ultima sessione di mercato invernale. Secondo quanto si apprende dal quotidiano il discorso resta ancora in bilico e molto, se non tutto, dipenderà da quelle che saranno le richieste del Chelsea per quanto riguarda il riscatto del giocatore. .com... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Renato Veiga Juve, quale futuro per il portoghese? È tutto legato a questo aspetto: le ultimissime sul difensore del Chelsea

Cosa riportano altre fonti

Renato Veiga Juve, futuro più in bilico per il difensore; Juventus, contatti con il Chelsea per Renato Veiga; Portogallo, la scelta di Martinez su Conceicao e Renato Veiga: i convocati per la Nations League; Juventus, tra mercato e Mondiale per Club: incognita Fagioli e non solo. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pagina 0 | Daffara al posto di Perin. Veiga, Kolo Muani, Rugani e Kostic: Juve, Mondiale tra valigie e futuro - Il portiere si è operato e ne avrà per due mesi: pronta la stellina della Next Gen. La situazione dei prestiti tra ritorni e trattative ... 🔗Segnala tuttosport.com

Daffara al posto di Perin. Veiga, Kolo Muani, Rugani e Kostic: Juve, Mondiale tra valigie e futuro - Il portiere si è operato e ne avrà per due mesi: pronta la stellina della Next Gen. La situazione dei prestiti tra ritorni e trattative ... 🔗tuttosport.com scrive

Renato Veiga Juventus, proseguono i contatti sulla tratta Torino-Londra: può prendere piede questa idea per il futuro - Renato Veiga Juventus, proseguono i contatti sulla tratta Torino-Londra: può prendere piede questa idea per il futuro del centrale portoghese L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha dedicato ... 🔗Riporta juventusnews24.com

CALCIOMERCATO JUVE: VEIGA E IL CHELSEA, FUTURO IN BILICO #juve #juventusnews24