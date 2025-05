Regolamento edilizio Ecco tutte le novità | Ora è più snello e pratico

Il nuovo regolamento edilizio di Pistoia presenta importanti novità: con quattordici articoli in meno e l'introduzione di grafici esplicativi, diventa più snello e pratico. Questa riforma mira a semplificare la comprensione delle norme sia per i cittadini che per i professionisti del settore, facilitando i processi di modifica nel campo edilizio. Scopriamo insieme i dettagli di questa trasformazione.

PISTOIA Quattordici articoli in meno, l’inserimento di grafici per dirimere i casi più complessi per favorire la comprensione da parte dei cittadini, ma soprattutto dei professionisti dei vari ordini (architetti, geometri, periti) per cambiamenti di natura edilizia. Dopo quattro ore e mezzo di discussione, l’aula del consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento edilizio con 19 voti favorevoli (maggioranza), zero contrari e nove astenuti (i consiglieri di minoranza presenti) senza dimenticare il lavoro degli ultimi mesi in Commissione che ha portato al documento poi licenziato dal consiglio... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Regolamento edilizio. Ecco tutte le novità: "Ora è più snello e pratico"

