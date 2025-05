Regeni in aula la diplomazia parallela dell’Eni

Nel contesto della tragica vicenda di Giulio Regeni, l'Eni ha intrapreso una forma di "diplomazia parallela" per cercare giustizia, pur riconoscendo i limiti del proprio ruolo. L'amministratore delegato Claudio Descalzi ha chiarito le intenzioni dell'azienda nel sostenere la causa, sottolineando la propria posizione non istituzionale. Questo articolo esplora le dinamiche e le implicazioni di tale approccio nella complessa situazione diplomatica.

La diplomazia parallela dell’Eni si è attivata per Giulio Regeni, ma solo fino a un certo punto. «Ovviamente noi non siamo un’istituzione.», ha spiegato l’amministratore delegato Claudio Descalzi ieri mattina . Regeni, in aula la diplomazia parallela dell’Eni il manifesto... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Regeni, in aula la diplomazia parallela dell’Eni

