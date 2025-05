Refettorio 4 500 pasti E ora un progetto per aiutare gli anziani e i giovani con fragilità

Inaugurato il 4 marzo 2024, il Refettorio Modena di via Leodoino Vescovo ha superato le aspettative, servendo 4.500 pasti e recuperando 6 tonnellate di ingredienti dallo spreco alimentare. Ora, il progetto si evolve per offrire supporto a anziani e giovani in difficoltà, continuando a promuovere la solidarietà e la sostenibilità nella comunità. Un esempio ispiratore di come la cucina possa diventare un luogo di inclusione sociale.

Con 6 tonnellate di ingredienti recuperati dal ciclo dello spreco e 3,5 tonnellate di prodotti ricevuti in donazione, il primo anno di attività del Refettorio Modena di via Leodoino Vescovo ha ampiamente soddisfatto le aspettative. Inaugurato il 4 marzo 2024, in dodici mesi, il progetto che fa parte del network globale ‘ Food for Soul ’, organizzazione fondata da Massimo Bottura e Lara Gilmore, ha servito 4.529 pasti a 540 ospiti in 72 serate di apertura, coinvolgendo, tra raccolta, preparazione in cucina e servizio in sala, 198 volontari. Nell’idea degli organizzatori, il Refettorio Modena vuole essere uno spazio di incontro e dignità, dove il recupero del cibo in eccedenza si trasforma in un gesto di cura e accoglienza per chi vive in condizioni di fragilità... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Refettorio, 4.500 pasti. E ora un progetto per aiutare gli anziani e i giovani con fragilità

