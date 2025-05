Referendum Ferrari Cgil Il sì rafforza la tutela dei lavoratori

Il referendum Ferrari, promosso dalla CGIL, si propone di rafforzare i diritti dei lavoratori, restituendo il diritto alla reintegra per i nuovi assunti a partire da marzo 2015, attualmente negato in caso di licenziamenti economici o collettivi. Votando sì, si offre una maggiore protezione e si consolida il potere contrattuale dei lavoratori, garantendo loro una maggiore sicurezza all'interno del posto di lavoro.

ROMA (ITALPRESS) – “Per i nuovi assunti da marzo 2015 oggi è negato il diritto alla reintegra soprattutto nel caso di licenziamenti economici o collettivi, di alcune fattispecie di licenziamento disciplinare. Se votiamo sì diamo loro questo potere, li rendiamo più forti non solo nel posto di lavoro, ma anche più complessivamente aumentiamo e rafforziamo il potere contrattuale delle lavoratrici e dei lavoratori”. Lo dice Christian Ferrari, segretario confederale della Cgil, in un’intervista all’Italpress, in merito ai referendum dell’8 e 9 giugno prossimi. mrvsat Unlimited News - Notizie dal mondo... 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Referendum, Ferrari (Cgil) “Il sì rafforza la tutela dei lavoratori”

