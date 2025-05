Referendum comitati indipendenti | Contro governo e PD al referendum votiamo sì

Il referendum del 8-9 giugno rappresenta un'importante occasione di partecipazione civica, con comitati indipendenti e diverse forze sociali che si uniscono per sostenere il Sì ai cinque quesiti. In piazza Capranica a Roma, manifestazioni di sostegno riflettono il desiderio di cambiare e rafforzare la democrazia partecipativa contro le scelte del governo e del Partito Democratico. Partecipa anche tu e fai sentire la tua voce per un futuro più equo e trasparente.

Manifestazione in favore del Sì ai cinque quesiti referendari, in programma alle urne il prossimo 8-9 giugno. In piazza Capranica, a Roma, si sono riuniti i comitati indipendenti, composti, tra gli altri, da delegazioni di Potere al Popolo, Unione Sindacale di Base (USB) e Cambiare Rotta. Una piccola parte, in accordo con le forze dell’ordine, si è quindi spostata sotto l’ obelisco di piazza Montecitorio, all’ingresso della Camera dei Deputati. Qui era nel frattempo in corso, dalla mattina, un altro presidio in favore del popolo di Gaza, durante in quale alcune persone hanno esposto una grande bandiera palestinese. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Referendum, comitati indipendenti: “Contro governo e PD, al referendum votiamo sì”

Verso il referendum, i comitati per il "sì" incontrano i cittadini - In vista del referendum, i comitati per il sì incontrano i cittadini. Sabato 17 maggio, alle ore 10 presso Faventia Sales, nel complesso ex Salesiani di Faenza, le associazioni aderenti al Comitato Faentino proporranno un incontro per approfondire e discutere i temi dei cinque quesiti presentati. 🔗continua a leggere

