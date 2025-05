Referendum cittadinanza 2025 | i partiti pro e contro il testo e cosa cambierebbe con il sì

Il referendum sulla cittadinanza del 2025 rappresenta un'opportunità cruciale per ridefinire le norme sull'ottenimento della cittadinanza italiana. Il dibattito si intensifica tra i partiti pro e contro la proposta, mentre gli elettori si preparano a decidere se approvare o meno una riforma che potrebbe allineare l'Italia agli standard europei. Scopriamo le implicazioni di un possibile sì e le posizioni degli schieramenti politici.

Roma, 28 maggio 2025 - I referendum abrogativi dell' 8 e del 9 giugno 2025 non verteranno esclusivamente su tematiche legate al lavoro: il quinto quesito propone infatti una modifica alla legge che regola l'ottenimento della cittadinanza italiana. Sommario La proposta. La situazione in Europa. Come votare. Cosa cambierebbe. Gli altri quesiti. Il nodo quorum. La proposta. Ci sono diverse 'strade' per diventare cittadini italiani: una è quella della naturalizzazione, prevista per coloro che non sono nati nel nostro Paese. Ad eccezione dei cittadini dell'Unione Europea - a cui sono concesse tempistiche più abbreviate (4 anni) - per uno straniero in Italia sono necessari 10 anni di residenza ininterrotta e certificabile prima di chiedere la naturalizzazione.

Referendum cittadinanza, il simbolo con le date del voto proiettati su Palazzo Chigi: il blitz del comitato promotore - Il comitato promotore del referendum sulla cittadinanza ha fatto sentire la sua voce con un'iniziativa audace a Palazzo Chigi.

