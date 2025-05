Referendum 8 e 9 giugno i testi dei cinque quesiti spiegati | guida al voto

Il 8 e 9 giugno si svolgeranno cinque referendum abrogativi, quattro riguardanti il lavoro e uno sulla cittadinanza. Gli elettori potranno esprimere il proprio voto dalle 7 alle 23 di domenica e fino alle 15 di lunedì. È fondamentale raggiungere il quorum, con oltre il 50% degli elettori che deve partecipare per rendere valido il risultato. Scopri i dettagli e le spiegazioni dei quesiti nella nostra guida al voto.

I prossimi 8 e 9 giugno si vota per cinque referendum abrogativi: quattro sul lavoro e uno sulla cittadinanza. Domenica si vota dalle 7 alle 23, mentre lunedì 7 alle 15. Perché il risultato sia valido sarà necessario il quorum, ovvero che il 50%+1 degli elettori si rechi alle urne. Le schede elettorali saranno cinque e di colore diverso a seconda dei quesiti. Vediamole e cerchiamo di capire assieme come funziona il referendum abrogativo, che cosa chiedono i quesiti e quali leggi vorrebbero cambiare...

