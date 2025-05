Referendum | 8 e 9 giugno 2025 – Andiamo tutti a votare!

Il 8 e 9 giugno 2025 si avvicina, e con esso l'importante appuntamento referendario che potrebbe segnare un cambiamento significativo. È fondamentale che tutti i cittadini siano consapevoli dell'importanza di questa votazione, nonostante l'attenzione mediatica limitata. Questo articolo intende sottolineare l'importanza di partecipare attivamente a questo momento democratico cruciale. Andiamo tutti a votare!

