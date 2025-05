Referendum 2025 per dire 5 volte sì | il Pd dà appuntamento in piazza Camagna

Il PD di Reggio Calabria invita i cittadini a partecipare al grande appuntamento in piazza Camagna il 29 maggio, per sostenere con entusiasmo il referendum del 2025 con un netto "Sì". Questa iniziativa mira a diffondere informazioni, ascoltare le opinioni e rafforzare la mobilitazione per un voto decisivo l’8 e 9 giugno. Un’occasione importante per condividere idee e sostenere insieme un futuro più su delle riforme.

Il Partito democratico di Reggio Calabria scende in piazza per sostenere con forza la mobilitazione referendaria dell’8 e 9 giugno. "Giovedì 29 maggio, dalle ore 18 alle ore 20, saremo in piazza Camagna per incontrare cittadini e cittadine, informare, ascoltare, discutere e costruire insieme una. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Referendum 2025 per dire 5 volte sì: il Pd dà appuntamento in piazza Camagna

Referendum 2025 per dire 5 volte sì: il Pd dà appuntamento in piazza Camagna - Il Partito Democratico di Reggio Calabria lancia un'iniziativa in piazza Camagna per promuovere il referendum dell'8 e 9 giugno, invitando i cittadini a esprimere cinque volte sì. 🔗continua a leggere

