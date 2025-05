Recanatese | passaggio di consegne incerto il sindaco potrebbe intervenire

La situazione della Recanatese si complica ulteriormente, con il passaggio di consegne sempre più incerto. Dopo le dimissioni del CdA, guidato dal presidente Guzzini, il sindaco potrebbe intervenire per cercare di risolvere le tensioni interne. L'articolo analizza gli sviluppi di questa vicenda e le possibili soluzioni per un futuro più stabile.

La matassa della Recanatese si fa sempre più ingarbugliata, giorno dopo giorno. Che la situazione fosse complessa ed il passaggio di consegne problematico lo avevamo detto sin dal 13 maggio, giorno delle dimissioni in massa del CdA, presidente Guzzini in testa ma quel barlume di ottimismo che trapelava per l'interessamento di varie realtà, appare ora sempre più sfumato, per non dire che è scomparso del tutto. Il problema è più che mai sempre quello: la successione del Patron appare una chimera e trovare imprenditori facoltosi e di buona volontà, disposti a bussare all'uscio dei "dirigenti uscenti" e mettere sul piatto d'emblée una cifra valutabile attorno al mezzo milione di euro (più o meno) ha le stesse difficoltà che potrebbe trovare un Amatore a scalare lo Stelvio e la metafora ciclistica non è casuale...