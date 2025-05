reazione a un maschio impositore il video clamoroso del dottor sottile

Nel cuore del dibattito sulla sua decisione controversa, il video del Dottor Sottile offre una reazione incisiva alla recente azione della sindaca di Merano, Katharina Zeller. Tra le critiche e il supporto, le parole di Giuliano Amato si fanno sentire, analizzando il conflitto tra patriarcato e identità nazionale, mettendo in luce le sfide che le donne affrontano in ruoli di leadership.

Altro che sfregio all'Italia, è stata la comprensibile reazione a un "maschio impositore".  Parole e musica di Giuliano Amato che tra patria e patriarcato sul caso della neo sindaca di Merano Katharina Zeller - che si è tolta la fascia tricolore durante l'insediamento - ha detto: "Ha chiaramente reagito a un maschio impositore che, profittando anche del fatto che lei era donna, le stava imponendo la fascia tricolore, in un momento in cui non era prevista perché era solo lo scambio tra loro due. Sono episodi che è bene fare scivolare il più possibile senza piantarci grosse grane ma raccogliendoli come segnale che ci sono ancora delle frizioni che hanno bisogno di essere sciolte", afferma l'ex premier presidente emerito della Corte costituzionale nel suo intervento alla festa per gli 80 anni del quotidiano 'Alto Adige', trasmesso da Tv33