Real Sito di Carditello torna la festa dell’Ascensione

Nella suggestiva cornice della Reggia borbonica di Carditello, si celebra dal 31 maggio al 2 giugno la storica Festa dell'Ascensione, un evento equestre che affonda le radici nel 1792. Tra le attività in programma, spiccano il Campionato regionale Endurance Pony e il Concorso lirico internazionale "Cuore d'Oro", con la partecipazione di Nicoletta Mantovani e della Fondazione Luciano Pavarotti. Un'occasione imperdibile per rivivere tradizioni uniche.

Tempo di lettura: 3 minuti Nella Reggia borbonica, dal 31 maggio al 2 giugno, l’antica manifestazione equestre popolare che si svolge dal 1792. In programma anche il Campionato regionale Endurance Pony e il Concorso lirico internazionale “Cuore d’Oro” con Nicoletta Mantovani e la Fondazione Luciano Pavarotti La Fondazione Real Sito di Carditello celebra, dal 31 maggio al 2 giugno 2025, la tradizionale Festa dell’Ascensione, con il patrocinio del Fondo per l’Ambiente Italiano. Una manifestazione equestre popolare – istituita dal re Ferdinando IV per coinvolgere gli abitanti della “Terra di Lavoro” – che si svolge nella Reggia borbonica dal 1792. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Real Sito di Carditello, torna la festa dell’Ascensione

