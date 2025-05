Real Betis v Chelsea | line-up statistiche e anteprima

Il grande incontro tra Real Betis e Chelsea si avvicina, con i Blues pronti a cercare la gloria nel Trofeo della Conference League a Wroclaw. In questa anteprima, esploreremo le formazioni, le statistiche e il contesto di una partita decisiva per la stagione del Chelsea, che punta a risollevare le proprie sorti. Preparati a un incontro ricco di emozioni e intensità !

Il Chelsea ha l'opportunità di offrire una stagione impressionante rivendicando il Trofeo della Conference League a Wroclaw domani sera. Il Blues è andato in stagione come un po 'sconosciuto dopo un'altra estate di frenetica attività di trasferimento e l'arrivo di Enzo Maresca come capo allenatore. Ma l'italiano ha fatto un ottimo lavoro per ruotare una grande squadra in un'unità coesa che ha funzionato bene sia a livello nazionale che in Europa. Hanno concluso quarto in Premier League – dopo essere stati gli sfidanti più vicini a Liverpool per la maggior parte della prima metà della campagna – mentre hanno superato la Conference League per creare uno scontro finale con Real Betis...