Real Betis Chelsea 1-3 l’ex Juve Maresca vince la Conference League | grande rimonta dei Blues In gol anche l’ex obiettivo Sancho

Il Chelsea di Enzo Maresca, ex calciatore della Juventus, si impone 3-1 sul Real Betis nella finale di Conference League 2024/25, grazie a una grande rimonta e anche al gol dell’ex obiettivo Sancho. Questa vittoria segna un grande successo per i Blues, con Maresca che conquista il trofeo europeo nel suo primo anno da allenatore.

Real Betis Chelsea 1-3, l’ex Juve Maresca vince la Conference League: il resoconto della finale di Coppa. Enzo Maresca vince la Conference League 202425. L’allenatore del Chelsea, ex calciatore della Juve, trionfa battendo in finale il Real Betis per 3-1: gli spagnoli erano partiti molto bene con il vantaggio dopo pochi minuti ma nel secondo tempo i Blues l’hanno ribaltata grazie alle reti di Enzo Fernández, Nicolas Jackson, Jadon Sancho e Moisés Caicedo. Dopo l’Europa League, un’altra squadra inglese vince la Conference League in attesa di scoprire chi vincerà la Champions tra Inter e PSG. . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Real Betis Chelsea 1-3, l’ex Juve Maresca vince la Conference League: grande rimonta dei Blues. In gol anche l’ex obiettivo Sancho

