Real Betis battuto 4-1 in rimonta | la Conference League è del Chelsea di Enzo Maresca

Il Chelsea di Enzo Maresca ha conquistato la Conference League, battendo in rimonta per 4-1 il Betis Siviglia. A Breslavia, in Polonia, i Blues erano andati sotto al nono minuto per la rete di Ezzalkzouli ma poi nella ripresa hanno pareggiato con Fernandez al 65mo e poi hanno dilagato con Jackson al 70mo, Sancho all’83mo e Caceido al 91mo. Il Chelsea è la prima squadra in Europa ad aver trionfato. 🔗 Leggi su Feedpress.me