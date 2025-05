Re della Costa Smeralda ed ex proprietario del PSG | chi è Tom Barrack l’ambasciatore Usa in Turchia che Trump invia in Siria

Tom Barrack, imprenditore immobiliare e ex proprietario del Paris Saint-Germain, è diventato il nuovo inviato speciale degli Stati Uniti in Siria, scelto dal presidente Donald Trump. Il suo coinvolgimento in questioni di alto livello internazionale segna un capitolo importante nelle tensioni e nelle strategie della regione.

Imprenditore immobiliare, ex proprietario del Paris Saint-Germain e, soprattutto, colui che fu il padrone della Costa Smeralda a cinque stelle. È Tom Barrack l’uomo scelto dal presidente americano Donald Trump per coprire il ruolo di inviato speciale in Siria. Dopo la cacciata di Bashar al Assad e la presa di Damasco, appena due settimane fa Donald Trump aveva ricucito il legame con la Siria incontrando il nuovo leader al-Jolani (al secolo Ahmed al-Sharaa) a Riad, ospite del principe ereditario Mohammed bin Salman e con la partecipazione del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Tutti nomi, e luoghi, che Tom Barrack conosce alla perfezione. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Re della Costa Smeralda ed ex proprietario del PSG: chi è Tom Barrack, l’ambasciatore Usa in Turchia che Trump invia in Siria

