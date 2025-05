Re Carlo anche in visita di stato in Canada ripete un omaggio già visto in Italia

Re Carlo III, in visita di stato in Canada, riafferma un omaggio già manifestato durante il suo viaggio in Italia. Affrontando diverse sfide personali e istituzionali, tra cui una battaglia contro il cancro e le complicazioni legate alla salute di Kate Middleton, il sovrano naviga con determinazione nei tumultuosi mari della monarchia inglese. La sua presenza segna un momento significativo per la monarchia e i legami con il Commonwealth.

Re Carlo III ha dovuto affrontare diverse difficoltà da quando è salito al trono. Il sovrano, infatti, sta lottando contro un tumore che l’ha colpito e ha dovuto gestire anche le conseguenze che ha subito la Monarchia Inglese, dopo l’annuncio dei problemi di salute anche della nuora Kate Middleton. Ma ad angustiare le giornate del primo uomo d’Inghilterra c’è anche il secondogenito Harry che ormai da diversi anni ha lasciato la patria e il suo posto all’interno della Famiglia Reale per trasferirsi negli Stati Uniti. Malgrado sia il Duca di Sussex che i tabloid inglesi spesso abbiano descritto le condizioni di salute del sovrano come complicate, lui non perde occasione per dimostrare la sua forza... 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Re Carlo, anche in visita di stato in Canada ripete un omaggio già visto in Italia

Ne parlano su altre fonti

Re Carlo in Canada da capo di Stato per ribadire i valori del Commonwealth; Re Carlo in Canada inaugura oggi il Parlamento, «messaggio» a Trump; Visita lampo di re Carlo III in Canada; Il viaggio di re Carlo: puntella i confini del Canada «forte e libero» e sfida Trump. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Gelo nella Royal Family: Re Carlo va in America ma ignora suo figlio Harry - Re Carlo sarà in Canada e Stati Uniti per una visita di Stato. Nessun incontro con il principe Harry, che vive in California: le distanze familiari restano profonde. 🔗Secondo cinezapping.com

Re Carlo in Canada inaugura oggi il Parlamento, «messaggio» a Trump - Il sovrano britannico leggerà il testo preparato dal governo di Carney, ma la sua presenza è considerata di per sè un messaggio di solidarietà a Ottawa in relazione alle rivendicazioni del presidente ... 🔗Come scrive ilsole24ore.com

Il principe Harry vola a sorpresa in Cina, re Carlo è in Canada - Il principe Harry vola a sorpresa in Cina, nello stesso momento in cui re Carlo atterra in Canada per una visita di Stato. Il duca di Sussex si è recato a Shanghai per partecipare a una conferenza sul ... 🔗Lo riporta msn.com

Re Carlo e la Regina Camilla sono arrivati a Roma