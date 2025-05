Re Artù come non lo avete mai conosciuto Francesco Marzella presenta a Perugia la biografia del mitico sovrano

Scoprite il mito di re Artù come non l'avete mai visto prima. Francesco Marzella presenta la sua biografia "Re Artù, una biografia", un'opera che esplora le fonti storiche e le leggende che hanno forgiato la figura del leggendario sovrano. L'evento di presentazione si terrà a Perugia venerdì 30 maggio alle ore 18, un'opportunità imperdibile per appassionati e curiosi.

Excalibur, Merlino, Ginevra e Lancillotto, Avalon e Camelot. Il mito di re Artù, o meglio una biografia ragionata sulle fonti, è tutto racchiuso nel volume di Francesco Marzella "Re Artù, una biografia" (Laterza, 224 pagine, 19 euro) che verrà presentato venerdì 30 maggio alle ore 18 presso la...

