Ravezzani scettico | Conte per tornare alla Juve vuole molti soldi un mercato dispendioso e calciatori fatti e finiti A maggio minaccerà dimissioni se ai tifosi va bene…

Ravezzani si mostra scettico riguardo a un possibile ritorno di Conte alla Juve, evidenziando le alte richieste economiche e le complicazioni di un mercato già molto dispendioso. Il giornalista sottolinea le tensioni e le condizioni che potrebbero influenzare il futuro dell’ex allenatore, lasciando aperta l’ipotesi di dimissioni a fine stagione.

Ravezzani scettico sul possibile ritorno di Conte alla Juve: tutte le dichiarazioni del giornalista sul futuro dell'allenatore. Il giornalista Ravezzani ha analizzato quanto sta accadendo attorno al nome di Antonio Conte, desiderio della Juve per la panchina del futuro e in bilico con la permanenza al Napoli. PAROLE – «Conte per tornare alla Juve vuole molti soldi, un mercato dispendioso e calciatori fatti e finiti che guadagnano molto. Poi a dicembre inizierà a dire che non lo hanno accontentato e non ha squadra da scudetto. A Maggio minaccerà dimissioni. Se ai tifosi tutto questo va bene, ok».