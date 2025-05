Rassegna InConcerto a San Giovanni Rotondo appuntamento con il duo Badivuku

Venerdì 30 maggio alle 20, l'Auditorium Maria Pyle di San Giovanni Rotondo ospiterà il secondo appuntamento della ventunesima edizione di "InConcerto". Sul palco salirà il duo Badivuku, composto da Sihana Badivuku-Hoxha al violino e Zana Guri, promettendo un evento ricco di emozioni musicali. Non perdere l'occasione di assistere a una serata indimenticabile!

