Rapporto dell’Arsenal | Joan Garcia ha un accordo in linea di principio di shock a Snub Club

L'Arsenal è al centro di una frenetica trattativa di mercato per Joan Garcia, giovane portiere di talento della Liga. Secondo recenti rivelazioni, il club londinese ha raggiunto un accordo preliminare con il giocatore, suscitando l'interesse di almeno tre squadre di Premier League pronte a contendere la sua firma. La situazione si fa sempre più avvincente, mentre il futuro del portiere sembra prendere forma.

La saga di trasferimento dell'Arsenal che coinvolge Joan Garcia sembra risolvere se stessa prima della seria concorrenza. Almeno tre club della Premier League continuano ad essere in allerta per la firma di uno dei portieri emergenti di La Liga, con l'Arsenal, l'Aston Villa e il Newcastle United che mostrano interesse per il 24enne, che potrebbe costare fino a £ 20 milioni quest'estate a causa della sua clausola di rilascio in Spagna. Parlando delle voci che circondano il suo futuro, la Spagna Under 21 International sta tenendo le sue carte vicino al suo petto, con anche Barcellona,??Napoli e AC Milano che osservavano la sua situazione...