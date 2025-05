Rapina vicino a Roma Benzinaio ucciso È caccia al killer

Una rapina cruenta ha scosso Tor San Lorenzo, vicino Roma, quando Nahid Miah, un benzinaio di 36 anni di origini bengalesi, è stato ucciso per un portafogli contenente l'incasso della mattina. Le drammatiche immagini delle telecamere di sorveglianza documentano i suoi ultimi momenti, mentre la polizia avvia una caccia al killer per fare luce su questo tragico eventi.

Una vita spezzata per un portafogli con l’incasso di una mattinata di lavoro. Le drammatiche immagini delle telecamere di sorveglianza riprendono gli ultimi istanti di Nahid Miah, 36 anni, di origini bengalesi, ucciso ieri mattina davanti al suo distributore di benzina in via delle Pinete, a Tor San Lorenzo, frazione di Ardea, alle porte di Roma. Erano circa le 12 quando un motociclista ha fatto irruzione nell’area di servizio. Le telecamere lo immortalano mentre scende dal mezzo e si avvicina alla vittima. In pochi secondi, la colpisce con una lama al torace, poi risale sulla moto e fugge a tutta velocità, portando via l’arma e il denaro, lasciando Nahid riverso a terra... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Rapina vicino a Roma. Benzinaio ucciso. È caccia al killer

Approfondimenti da altre fonti

Rapina in distributore benzina vicino Roma, un morto; Benzinaio ucciso a coltellate durante una rapina a Ardea, vicino Roma; Rapina in un benzinaio vicino a Roma: ucciso a coltellate un dipendente di 35 anni; Rapina al distributore di Ardea: benzinaio ucciso a coltellate. Si cercano due uomini fuggiti in moto. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Rapina vicino a Roma. Benzinaio ucciso. È caccia al killer - Il 36enne, padre di due bimbi piccoli, accoltellato al torace. L’assassino fuggito con il portafogli della vittima e i soldi dell’incasso. 🔗Scrive quotidiano.net

Rapina a un distributore di benzina vicino Roma: morto accoltellato un dipendente, il killer ripreso dalle telecamere - È stato accoltellato durante la rapina al distributore di benzina dove lavorava. Inutili i disperati tentativi di soccorso, andati avanti per oltre un'ora. L'uomo, un indiano di ... 🔗Segnala msn.com

Rapina in distributore benzina vicino Roma, un morto - Il dipendente di un distributore di carburanti è stato ucciso durante una rapina. E' accaduto poco prima delle 12 a Tor San Lorenzo, sul litorale vicino Roma. Inutili i tentativi di salvare il 35enne ... 🔗Scrive msn.com

Tiburno.tv - Benzinaio spara ai rapinatori nel vicentino, cosa ne pensano a Tivoli e a Guidonia?