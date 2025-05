Rapina con accoltellamento in centro Zattini Ascom | Basta con la tollerenza Serve un tavolo sulla sicurezza

In seguito a un violento accoltellamento durante una rapina nel centro Zattini, Ascom lancia un appello urgente per un tavolo sulla sicurezza. Le continue segnalazioni rimaste inascoltate lasciano i cittadini esasperati, sollevando interrogativi sulla credibilità della candidatura a Capitale italiana della Cultura. La situazione richiede un intervento immediato delle istituzioni per garantire la protezione dei residenti e dei visitatori.

"Oramai siamo esasperati da questi fatti, dalle continue segnalazioni che facciamo e che restano senza risposta da parte delle istituzioni e ci chiediamo come è possibile, peraltro, presentare una candidatura credibile a Capitale italiana della Cultura. I fatti dei quali leggiamo sono... 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Rapina con accoltellamento in centro, Zattini (Ascom): "Basta con la tollerenza. Serve un tavolo sulla sicurezza"

