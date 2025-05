Rapina alla stazione di servizio | benzinaio ucciso caccia al killer

In un tragico episodio avvenuto alla stazione di servizio, il gestore è stato ucciso durante una rapina. Le telecamere di sorveglianza hanno immortalato l'aggressione, durante la quale la vittima ha tentato di difendersi, venendo accoltellato al petto. La polizia è ora sulle tracce del killer, dando il via a una caccia all'uomo per assicurarlo alla giustizia.

Il delitto registrato dalle telecamere: la vittima, gestore del distributore, ha cercato di reagire e il ladro lo ha accoltellato al petto... 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Rapina alla stazione di servizio: benzinaio ucciso, caccia al killer

