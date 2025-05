Rapina 3mila euro dai parcometri poi fugge con l’auto dell’operatore | condannato

A Porto Cesareo, un uomo è stato condannato per aver rapinato 3.000 euro dai parcometri, minacciando un dipendente della Sis con una pistola nascosta. Dopo il colpo, è fuggito a bordo dell'auto dell'operatore, dando vita a una pericolosa fuga che ha scosso la tranquillità della località. L'episodio mette in luce le sfide legate alla sicurezza nelle aree turistiche.

PORTO CESAREO - Minacciò un dipendente della Sis segnaletica industriale stradale srl, mentre era impegnato a raccogliere gli incassi dei parcometri, a Porto Cesareo, che gli avrebbe sparato contro con la pistola nascosta sotto la maglietta, maglietta con la quale aveva parzialmente coperto il. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Rapina 3mila euro dai parcometri, poi fugge con l’auto dell’operatore: condannato

