Ranieri all’European Golden Boy ovazione e abbraccio con Cucinelli

Claudio Ranieri, allenatore della Roma, ha fatto un'entrata trionfale al Teatro Cucinelli di Solomeo per la presentazione dei 100 giovani talenti candidati all'European Golden Boy. Ad attenderlo, un caloroso abbraccio con il famoso imprenditore Brunello Cucinelli, simbolo di eleganza e cultura. L'evento ha celebrato il talento emergente nel calcio, promettendo emozioni e talento per il futuro del panorama calcistico europeo.

(Adnkronos) – Il tecnico della Roma Claudio Ranieri è giunto al Teatro Cucinelli a Solomeo per il lancio dei 100 migliori giovani giocatori in lizza per l’European Golden Boy al Teatro Cucinelli a Solomeo. All’arrivo del tecnico giallorosso un abbraccio con il padrone di casa Brunello Cucinelli, poi le parole di Adriano Galliani e la . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it © Webmagazine24.it - Ranieri all’European Golden Boy, ovazione e abbraccio con Cucinelli

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ranieri all'European Golden Boy, ovazione e abbraccio con Cucinelli - (Adnkronos) - Il tecnico della Roma Claudio Ranieri è giunto al Teatro Cucinelli a Solomeo per il lancio dei 100 migliori giovani giocatori in lizza per l’European Golden Boy al Teatro Cucinelli a Sol ... 🔗Come scrive reggiotv.it

European Golden Boy 2024, come seguire la cerimonia in diretta su Sky - Lo European Golden Boy, premio calcistico istituito da Tuttosport nel 2003 da un’intuizione del giornalista Massimo Franchi, è rivolto al miglior calciatore under 21 che milita in una squadra ... 🔗Riporta sport.sky.it

All'European Golden Boy il ricordo di Gigi Riva - All'evento European Golden Boy di Tuttosport che si è svolto nel teatro di Solomeo, in Umbria, per scegliere i migliori 100 calciatori under 21 europei, si è parlato anche di Gigi Riva ... 🔗Da ansa.it

Opah Ranieri pelatih tertua di dunia ?? Posisi kandidat Golden boy seri A #asromatv