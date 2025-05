Ramiola auto finisce fuori strada | un ferito

Un'auto è finita fuori strada stamattina a Ramiola di Medesano. Il conducente è rimasto ferito dopo aver perso il controllo della vettura, che ha sbandato finendo la propria corsa fuori dalla carreggiata. Le cause sono in corso di accertamento. L'uomo è stato trasportato all’ospedale di Vaio con. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Ramiola, auto finisce fuori strada: un ferito

