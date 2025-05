Rambaudi | Tare è il dirigente ideale per il Milan serve chi non ama apparire

In un'intervista esclusiva a Radiosei, Roberto Rambaudi elogia il nuovo direttore sportivo del Milan, Tare, definendolo il dirigente ideale per la squadra. Sottolinea l'importanza di un profilo che non ama la ribalta, ma lavora silenziosamente per il bene del club. Le sue riflessioni pongono l'accento sulla necessità di un approccio più strategico e meno mediatico nel settore calcistico.

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Roberto Rambaudi ha speso delle parole legate alla situazione del Milan e a Tare, nuovo DS.

