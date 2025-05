Raimondo Todaro torna a Ballando Con Le Stelle dopo aver lasciato il programma nel 2021

Raimondo Todaro torna a Ballando Con Le Stelle dopo la sua uscita nel 2021. Con lui, l'ex ballerina Samanta Togni parteciperà alla finale di Sognando Ballando Con Le Stelle. Il suo ritorno segna un possibile riavvicinamento con Milly Carlucci, suscitando curiosità e attesa tra i fan del programma. Scopriamo insieme i dettagli di questo attesissimo ritorno!

Dopo aver lasciato il programma nel 2021, Raimondo Todaro torna a Ballando Con Le Stelle. Insieme a Samanta Togni saranno insieme per la finale di Sognando Ballando Con Le Stelle. Raimondo Todaro a Ballando Con Le Stelle: Il ritorno. Pace fatta con Milly Carlucci? Sembra di sì, almeno dall’ultimo video che è apparso sul profilo di Raimondo Todaro e sull’account ufficiale di Ballando Con Le Stelle in cui il ballerino, insieme a Samanta Togni, annuncia che sarà presente nella finale di Sognando Ballando Con Le Stelle. Raimondo Todaro aveva lasciato la nota e amata trasmissione della Rai nel 2021 e, ai tempi, pare che Milly Carlucci non l’avesse presa bene; il ballerino, successivamente, era passato Mediaset dove per tre anni è stato professore di latino americano nella scuola di Amici di Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Raimondo Todaro torna a Ballando Con Le Stelle dopo aver lasciato il programma nel 2021

