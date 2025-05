Raid vandalico sul guardrail del cavalcavia

Un raid vandalico ha colpito il guardrail del cavalcavia di Casalecchio, provocando la rimozione dei tappi rossi di protezione delle viti bullonate. L'episodio ha innescato un acceso dibattito tra cittadini e politica, con la maggioranza e l'opposizione che si confrontano su sicurezza e gestione del patrimonio pubblico. Nel mirino, le potenziali conseguenze di questa azione pericolosa sulla sicurezza stradale.

Quelle pericolose viti sporgenti. Si avvita tra lamiere e bulloni la discussione tra cittadini, e tra maggioranza e opposizione, a Casalecchio dove per due notti in successione sono stati strappati e danneggiati i tappi rossi di protezione alle viti bullonate che reggono il guardrail del nuovissimo cavalcavia lungo la via Porrettana. Gesto vandalico che si accanisce sul cantiere Anas del primo stralcio della Nuova Porrettana nel quale si inserisce l’opera che dopo quasi un secolo ha completamente riqualificato lo scavalco dei binari sulla ferrovia Bologna-Porretta. Dopo la riapertura al traffico veicolare, come annunciato, due settimane fa è stato concluso e riaperto al passaggio dei pedoni anche il marciapiede sul lato sud del viale che collega la rotonda Biagi col centro della cittadina sul Reno... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Raid vandalico sul guardrail del cavalcavia

