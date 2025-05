Rai | Marco Betello nuovo vicedirettore Tg1

Marco Betello è il nuovo vicedirettore del Tg1, come riportato da Adnkronos. Il giornalista sostituisce Maria Rita Grieco, di recente nominata alla direzione Offerta Estero Rai. Questa nomina segna un'importante fase di riorganizzazione all'interno della testata giornalistica della rete ammiraglia, in un momento di crescente attenzione per le notizie nazionali e internazionali.

(Adnkronos) – Marco Betello è stato nominato vicedirettore del Tg1. A quanto apprende l'Adnkronos il giornalista della rete ammiraglia assume l'incarico in sostituzione di Maria Rita Grieco, che ha lasciato recentemente la vicedirezione del Tg1 per assumere la direzione Offerta Estero Rai al posto di Fabrizio Ferragni, andato in pensione.

