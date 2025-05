Ragazzo torinese sequestrato e torturato a New York | secondo arresto e immagini della fuga scalzo

Un drammatico episodio ha colpito la comunità torinese: Michael Valentino Teofrasto Carturan, un 28enne di Rivoli, è stato sequestrato e torturato in un lussuoso appartamento di New York. Dopo giorni di sofferenza, il giovane è riuscito a fuggire, rivelando oggi due importanti novità, incluso un nuovo arresto legato al caso. Le autorità continuano a indagare su questa inquietante vicenda.

Ci sono due novità importanti su Michael Valentino Teofrasto Carturan, il 28enne di Rivoli sequestrato e torturato in un appartamento di lusso a New York fino a venerdì 23 maggio 2025, quando è riuscito a scappare e mettersi in salvo. Un nuovo arresto Nelle scorse ore, la polizia americana...

Cosa riportano altre fonti

