Ragazzo di 20 anni prova a fare da paciere tra altri due in un locale della riviera e viene massacrato a calci e pugni

Un tragico episodio di violenza si è verificato nella notte tra sabato 24 e domenica 25 maggio, quando un ragazzo di 20 anni è stato brutalmente aggredito in un locale della riviera nord di Pescara. Il giovane, con l'intenzione di fare da paciere tra due individui, ha subito un feroce pestaggio, colpito a calci e pugni. Una storia che riporta l'attenzione sulla crescente violenza in contesti sociali.

Un giovane di appena 20 anni è stato aggredito e picchiato in modo selvaggio in un locale della riviera nord di Pescara nella notte tra sabato 24 e domenica 25 maggio. L'episodio di violenza si è verificato intorno alle ore 2:30 del mattino. Un ragazzo ventenne, colpevole di aver provato a... 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Ragazzo di 20 anni prova a fare da paciere tra altri due in un locale della riviera e viene massacrato a calci e pugni

