Ragazzi raccolgono 26mila euro per restaurare tre opere sacre

Un gruppo di giovani di Terre Roveresche ha dimostrato un grande impegno per la salvaguardia del patrimonio culturale locale, raccogliendo 26mila euro per restaurare tre opere sacre. Attraverso la creazione di un'associazione e l'organizzazione di eventi di raccolta fondi, questi ragazzi sotto i trent'anni, legati al loro territorio, si dedicano a finanziare il restauro di importanti tesori artistici della loro comunità .

Hanno creato un’associazione e organizzato raccolte fondi, con cui, ora, finanziano il restauro di 3 importanti opere d’arte del loro territorio. Sono una quindicina di ragazzi di Terre Roveresche, tutti sotto i trent’anni, molti dei quali studiano o lavorano fuori regione, ma che hanno nel cuore Orciano, da dove provengono. Come Giacomo Vegliò, che è il presidente di ‘Arte Facta’ e che ieri era insieme a un gruppo di compaesani a caricare le opere su un furgoncino: destinazione la Scuola di Conservazione e Restauro dell’Università di Urbino, dove due quadri e una parte di un’imponente opera lignea saranno restituite all’antico splendore... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ragazzi raccolgono 26mila euro per restaurare tre opere sacre

