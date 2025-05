Ragazze fate check-up ribaltatevi come dei calzini e fate dei controlli La rabbia mi ha spinto a dire al tumore ‘non puoi vincere tu' | l’invito di Emma

Nel cuore dell'evento “IEO con le donne” all’iconico Teatro Manzoni di Milano, Emma, fresca dei festeggiamenti per il suo 41esimo compleanno, ha condiviso la sua storia di resilienza contro il tumore. Con un invito appassionato, ha esortato le donne a prendersi cura di sé e a non arrendersi mai, trasformando la propria rabbia in forza per affrontare la malattia e abbattere ogni barriera.

Emma, reduce dai festeggiamenti del suo 41esimo compleanno dello scorso 25 maggio, ha partecipato al Teatro Manzoni di Milano all’evento “IEO con le donne” dell’ Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano. Durante la chiacchierata con il pubblico, la cantautrice ha raccontato di quando a soli 25 anni ha scoperto di avere il tumore: “ Stavo benissimo, avevo accompagnato un’amica dalla ginecologa e mentre eravamo lì mi hanno detto: ma perché non fai una visita anche tu? Poi il responso medico: ‘non voglio allarmarti, ma vedo qualcosa che non mi convince. Ti consiglio di ascoltare un altro parere’... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ragazze fate check-up, ribaltatevi come dei calzini e fate dei controlli. La rabbia mi ha spinto a dire al tumore ‘non puoi vincere tu'”: l’invito di Emma

