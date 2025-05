Ragazze e madri supplenti L’adolescenza perduta di Gaza

Nell’oscurità del conflitto, oltre 39.000 bambini di Gaza si trovano ad affrontare la tragica realtà di aver perso uno o entrambi i genitori. Tra loro, 17.000 sono costretti a crescere troppo in fretta, assumendo ruoli da "madri supplenti". Questo articolo esplora le sfide che affrontano le giovani ragazze, costrette a sacrificare la loro adolescenza in un contesto di dolore e perdita.

Sono oltre 39.000 i bambini di Gaza che hanno perso uno o entrambi i genitori. Di questi, ben 17.000 – secondo i dati diffusi dall'Ufficio centrale di statistica palestinese –

