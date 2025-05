Ragazza denuncia il vicino di casa 62enne | Mi ha offerto un passaggio in auto e mi ha violentata

Un uomo di 62 anni è stato arrestato in un comune della Bergamasca con l'accusa di aver violentato una giovane vicina di casa. Secondo la denuncia, dopo averle offerto un passaggio in auto, l'uomo ha deviato verso un'area isolata, dove ha perpetrato l'atto violento. Il caso ha suscitato grande attenzione e indignazione nella comunità locale.

Un uomo di 62 anni residente in un piccolo centro della Bergamasca è stato arrestato con l'accusa di aver violentato la vicina di casa, una ragazza poco più che maggiorenne, dopo averle offerto un passaggio in auto. Anziché portarla destinazione, l'uomo si è diretto in un'area isolata di un paese.

