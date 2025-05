Rafah assalto a centro distribuzione cibo | in Cisgiordania 22 nuove colonie di Israele

A Rafah, la situazione si è fatta tesa all'interno di un centro di distribuzione di cibo in Cisgiordania, dopo l'annuncio della chiusura anticipata. La paura di rimanere senza viveri ha spinto molte persone a forzare l’accesso, dando vita a un vero e proprio assalto. Contesto aggravato dalla crescente tensione dovuta alla notizia della creazione di 22 nuove colonie israeliane nella regione.

Quando i dipendenti hanno annunciato che la distribuzione si sarebbe interrotta alle 17:30 per poi riprendere domani mattina, il caos si è impossessato della situazione. Coloro che rischiavano di rimanere a mani vuote hanno iniziato a prendere d'assalto il centro, cercando di mettere le mani sui pacchi di razioni rimasti per garantire cibo alle loro famiglie

