Rafael Toloi | Dai bergamaschi un affetto straordinario | il sogno di restare nel calcio per allenare i bambini

In un'emozionante intervista, Rafael Toloi, capitano dell'Atalanta, riflette sulla sua straordinaria esperienza con i bergamaschi dopo dieci anni di successi e affetto reciproco. Con il palpitante saluto allo stadio, Toloi condivide il sogno di rimanere nel mondo del calcio, dedicandosi all'allenamento dei bambini e coltivando la passione per questo sport che ha amato profondamente.

L’INTERVISTA. Il capitano dell’Atalanta ha salutato i tifosi dopo dieci stagioni: «Il saluto allo stadio è un momento che resterĂ per sempre nel mio cuore». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Rafael Toloi: «Dai bergamaschi un affetto straordinario: il sogno di restare nel calcio per allenare i bambini»

Eroe silenzioso, capitano di mille battaglie e la maglia sempre sudata: Rafael Toloi in 10 anni di Atalanta - Rafael Toloi, capitano e pilastro dell’Atalanta da ormai dieci anni, incarna l’eroe silenzioso del club. 🔗continua a leggere

Il Saluto di Toloi all'Atalanta | Emotional Moment | Serie A Enilive 2024/25