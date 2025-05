Radio Zeta Future Hits Live 2025 la line up di Roma da Alfa a Ghali e Tananai

Radio Zeta Future Hits Live si prepara a infiammare Roma con la sua quarta edizione, in programma domenica 1° giugno al Centrale del Foro Italico. La line up promette emozioni da non perdere, con artisti del calibro di Alfa, Ghali e Tananai. Scopri tutte le novità e i dettagli dell'evento che celebra la musica del futuro!

Radio Zeta Future Hits Live torna per la sua quarta edizione al Centrale del Foro Italico di Roma, ecco la line up completa. Radio Zeta Future Hits Live torna per la sua quarta edizione domenica 1° giugno al Centrale del Foro Italico di Roma. L'evento sarà anche l'occasione per il grande debutto della nuova campagna di Radio Zeta. Dopo l'esordio nell'estate del 2022, il Radio Zeta Future Hits Live si è affermato come un evento imperdibile per la musica dal vivo in Italia, diventando un appuntamento fisso che segna l'inizio della stagione estiva. Radio Zeta continua a essere la voce di riferimento per le nuove generazioni, accompagnandole nella scoperta degli artisti del momento...

