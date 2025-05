Radio Italia live 2025 in piazza Duomo | tutte le modifiche al servizio Atm Occhio alle stazioni chiuse in metrò

Milano si prepara ad accogliere il grande evento musicale di Radio Italia Live 2025 in piazza Duomo, previsto per venerdì 30 maggio. Con la partecipazione di artisti di spicco come Achille Lauro e i Pinguini Tattici Nucleari, l'attesa è palpabile. Tuttavia, gli organizzatori avvertono: saranno implementate modifiche ai servizi ATM e alcune stazioni della metropolitana rimarranno chiuse. Ecco tutto ciò che devi sapere per vivere al meglio il concertone.

Milano, 28 maggio 2025 – Meno due giorni al concertone di Radio Italia. Venerdì 30 maggio sul palcoscenico di piazza Duomo, presentate dalle voci dell’emittente, saliranno numerose stelle della musica tricolore, da Achille Lauro ai Pinguini Tattici Nucleari, passando per tanti altri nomi del panorama pop e rap made in Italy. Le “danze” inizieranno alle ore 20.45. Ben prima, però, gli spettatori cominceranno ad affluire in piazza, dove è stato organizzato un dispositivo di sicurezza che consentirà a tutti di godersi lo spettacolo in tranquillità. Nello schema rientrano anche le modifiche al servizio di Atm, compresa anche la chiusura anticipata di alcune stazioni della metropolitana... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Radio Italia live 2025 in piazza Duomo: tutte le modifiche al servizio Atm. Occhio alle stazioni chiuse in metrò

