Racket per il clan di Villaricca sconto di pena per tre giovani esattori

La Corte d’Appello di Napoli ha ridotto la pena per tre giovani estorsori legati a un clan di Villaricca, da 4 anni e 6 mesi a 4 anni di reclusione. Luigi Ciccarelli, Antonio Maglione e Antonio Mallardo erano stati condannati per estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni dei gestori di una struttura ricettiva del territorio, segnando un importante sviluppo nel processo giudiziario.

La Corte d'Appello di Napoli ha ridotto da 4 anni e 6 mesi a 4 anni di reclusione la condanna inflitta in primo grado a Luigi Ciccarelli, Antonio Maglione e Antonio Mallardo, ritenuti responsabili di estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni dei gestori di una struttura ricettiva di Villaricca.

