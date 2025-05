Raccordo Terni-Orte sei auto coinvolte nell’incidente | il traffico va in tilt

Un incidente stradale ha causato gravi disagi al traffico questa mattina, 28 maggio, lungo il raccordo Terni-Orte. Sette auto sono rimaste coinvolte nell’incidente avvenuto in direzione di Terni, con due persone che riportano ferite lievi. Le forze dell'ordine sono intervenute per gestire la situazione e ripristinare la circolazione.

