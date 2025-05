Raccordo partono i lavori per l’installazione di barriere spartitraffico

Sono iniziati i lavori lungo il Raccordo Autostradale 2 "di Avellino" per l'installazione di barriere spartitraffico centrali, un intervento volto a migliorare gli standard di sicurezza e di percorribilità della strada. Questi lavori, che rappresentano una fase importante nella manutenzione dell'infrastruttura, mirano a garantire viaggi più sicuri per tutti gli utenti della strada.

Tempo di lettura: 2 minuti Lungo il Raccordo Autostradale 2 “di Avellino” sono in corso i lavori di implementazione degli standard di sicurezza e percorribilità, relativi anche all’installazione delle nuove barriere spartitraffico centrali (NDBA). Nel dettaglio, ha preso il via una nuova fase lavorativa tra Montoro e Fisciano che ha reso necessaria l’attivazione dello scambio di carreggiata dal km 9,900 ed il km 10,400, con chiusura della tratta in direzione Salerno e attivazione del doppio senso di circolazione sulla carreggiata in direzione Avellino; avanzano, infatti, le attività di manutenzione relative ai sistemi di raccolta e smaltimento delle acque di piattaforma. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Raccordo, partono i lavori per l’installazione di barriere spartitraffico

