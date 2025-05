Raccolta pneumatici fuori uso in Abruzzo nel 2024 | raggiunti gli obiettivi previsti

Nel 2024, l’Abruzzo si conferma tra le regioni più virtuose nella raccolta di pneumatici fuori uso, raggiungendo nuovamente gli obiettivi previsti con oltre 996 tonnellate riciclate. Secondo il nuovo rapporto annuale di EcoTyre 2025, il successo deriva da un efficace sistema di gestione con 278 ritiri effettuati sul territorio. Per maggiori dettagli sulla raccolta e il riciclo dei PFU in Abruzzo, consulta il sito del consorzio.

Sono stati raggiunti nuovamente gli obiettivi previsti in Abruzzo con la raccolta di pneumatici fuori uso nel 2024. Secondo il nuovo rapporto annuale di EcoTyre 2025, con tutti i dati riferiti al 2024, in Abruzzo il consorzio ha raccolto 996.100 kg di pfu con 278 ritiri. Sul sito del consorzio. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Raccolta pneumatici fuori uso in Abruzzo nel 2024: raggiunti gli obiettivi previsti

Mutui: in Abruzzo richieste di surroga aumentate rispetto al 2024, in lieve calo a Pescara - Nei primi tre mesi del 2024, le richieste di surroga mutui in Abruzzo mostrano un incremento, salendo dal 28,4% al 29,6% del totale. 🔗continua a leggere

Altre fonti ne stanno dando notizia

Raccolta pneumatici fuori uso in Abruzzo nel 2024: raggiunti gli obiettivi previsti; In Italia nel 2024 gestiti 45 milioni di pneumatici fuori uso: EcoTyre guida la raccolta e il riciclo; Pneumatici fuori uso: il Rapporto Annuale 2025 di EcoTyre ci racconta un modello virtuoso tra raccolta capillare e innovazione circolare; Ritiro degli pneumatici fuori uso, Cna: «Situazione insostenibile per le imprese». 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

La seconda vita degli pneumatici: dall’asfalto ai pannelli fonoassorbenti - Intervista a Francesco Massaro direttore generale di Cobat TYRE: “I produttori italiani sono molto bravi ad adattarsi e a trovare nuovi sbocchi di mercato” ... 🔗Come scrive msn.com

Pneumatici fuori uso: in Liguria raccolti oltre 900mila chili - Vengono utilizzati per la produzione di pneumatici e prodotti in gomma come tubi, guarnizioni, bitumi e altri oggetti ... 🔗Si legge su genovatoday.it

Ritiro degli pneumatici fuori uso, Cna: «Situazione insostenibile per le imprese» - GROSSETO – “La situazione della raccolta degli pneumatici fuori uso è fuori controllo”. A lanciare l’allarme la Cna, che ha condotto un’indagine alla quale hanno partecipato circa mille imprese associ ... 🔗msn.com scrive

PFU ZERO parte da Messina la raccolta di pneumatici fuori uso