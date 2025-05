Quinto anno consecutivo in maglia Savino Del Bene per Ekaterina Antropova

Per il quinto anno consecutivo, Ekaterina Antropova indosserà la maglia della Savino Del Bene Volley. La talentuosa giocatrice, protagonista dell'ultima stagione, rinnova il suo impegno con la squadra di Scandicci, confermando il suo ruolo di colonna portante nel roster. La società esprime entusiasmo per questa continuazione della collaborazione, svelando nuove prospettive per la prossima stagione sportiva.

SCANDICCI – Savino Del Bene, resta una colonna. Firma Ekaterina Antropova, una delle protagoniste dell’ultimo campionato. La Savino Del Bene Volley è lieta di annunciare che anche nella prossima stagione sportiva Ekaterina Antropova farà parte del roster della prima squadra. Arrivata a Scandicci nel 2021, Antropova si appresta a vivere la sua quinta stagione consecutiva con la maglia della Savino Del Bene Volley, confermandosi una colonna portante del progetto tecnico del club. Nel corso degli anni, Kate ha avuto un ruolo fondamentale nella conquista dei primi trofei della storia della società – la Challenge Cup e la Cev Cup – così come nel raggiungimento di traguardi mai toccati prima: dalla storica prima finale scudetto della serie A1 (stagione 2023-2024), fino alla recente medaglia d’argento in Cev Champions League, ottenuta al termine della stagione 2024-2025... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

