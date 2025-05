Quindici sedie per la sala d’aspetto del pronto soccorso dell’ospedale di Terni

Questa mattina, l'associazione I Pagliacci ha dimostrato il suo impegno verso la comunità donando quindici nuove sedie per la sala d'aspetto del pronto soccorso dell'ospedale di Terni. Sotto la guida del presidente Alessandro Rossi e della socia Silvia Torricelli, l'iniziativa si propone di migliorare il comfort dei pazienti e dei loro familiari in un momento di necessità.

Anche questa mattina l’associazione I Pagliacci, con il presidente Alessandro Rossi e la socia Silvia Torricelli, ha pensato a chi ha più bisogno di aiuto. L’associazione ha infatti donato quindici sedie per la sala d’aspetto del pronto soccorso dell’ospedale di Terni. “Grazie alla preziosa... 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Quindici sedie per la sala d’aspetto del pronto soccorso dell’ospedale di Terni

